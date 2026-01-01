Oak Ridge Golf Guide
Oak Ridge Golf Courses
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Oak Ridge, New JerseyMunicipal4.3183325133764
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Oak Ridge, New JerseySemi-Private4.435146966703
Golf Courses Near Oak Ridge
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Sparta, New JerseySemi-Private4.4640661907695
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Picatinny Arsenal, New JerseyMilitary0.00
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Franklin, New JerseyPublic/Resort4.2335843428551
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Franklin, New JerseyPrivate4.01
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Sparta, New JerseyPrivate5.01
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Hamburg, New JerseySemi-Private/Resort4.4572383125414
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Lafayette, New JerseySemi-Private4.4458616423867
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Hamburg, New JerseySemi-Private/Resort4.1242668622465
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Denville, New JerseyPrivate0.00
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Newton, New JerseyPublic3.613333333375
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