Brewerton Golf Guide
Brewerton Golf Courses
Golf Courses Near Brewerton
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Central Square, New YorkPublic
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Cicero, New YorkPrivate
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Cicero, New YorkPublic3.925925925927
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West Monroe, New YorkPublic
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West Monroe, New YorkPublic3.52
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West Monroe, New YorkPublic3.52
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Central Square, New YorkPublic
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Baldwinsville, New YorkPublic4.01
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Liverpool, New YorkPublic4.33333333333
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Baldwinsville, New YorkSemi-Private4.532467532577
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