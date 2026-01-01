Bridgeport Golf Guide
Bridgeport Golf Courses
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Bridgeport, New YorkPublic4.3094887329192
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Bridgeport, New YorkPublic4.3838712297147
Golf Courses Near Bridgeport
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East Syracuse, New YorkPublic
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East Syracuse, New YorkPublic
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Kirkville, New YorkPublic
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East Syracuse, New YorkPublic
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Kirkville, New YorkPublic4.01
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Cicero, New YorkPublic3.925925925927
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Cicero, New YorkPrivate
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Cleveland, New YorkPublic1.66666666672
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Fayetteville, New YorkMunicipal4.944444444413
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Chittenango, New YorkSemi-Private
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