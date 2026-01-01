Liverpool Golf Guide
Liverpool Golf Courses
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Liverpool, New YorkPublic4.33333333333
Golf Courses Near Liverpool
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Syracuse, New YorkPublic2.01
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Baldwinsville, New YorkSemi-Private4.532467532577
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Baldwinsville, New YorkPublic
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Baldwinsville, New YorkPublic4.01
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Baldwinsville, New YorkPublic4.03
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Syracuse, New YorkPublic/Municipal4.54
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Camillus, New YorkPublic3.916666666712
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Syracuse, New YorkPublic/Municipal
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Syracuse, New YorkPrivate5.03
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Baldwinsville, New YorkPublic
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