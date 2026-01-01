Mattydale Golf Guide
Golf Courses Near Mattydale
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Syracuse, New YorkPublic/Municipal0.00
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East Syracuse, New YorkPublic
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East Syracuse, New YorkPublic
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East Syracuse, New YorkPublic3.914438502792
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East Syracuse, New YorkPublic
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Syracuse, New YorkPublic4.04
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Fayetteville, New YorkPrivate5.01
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Syracuse, New YorkPrivate3.03
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Syracuse, New YorkPublic3.03
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Jamesville, New YorkPublic4.564705882411
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