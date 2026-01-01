Caroga Lake Golf Guide
Caroga Lake Golf Courses
Golf Courses Near Caroga Lake
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Gloversville, New YorkPublic5.01
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Johnstown, New YorkPublic
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Johnstown, New YorkPublic4.368421052619
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Dolgeville, New YorkSemi-Private
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Broadalbin, New YorkPublic4.865546218511
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Northville, New YorkSemi-Private4.52
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Fort Johnson, New YorkSemi-Private4.66666666673
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Little Falls, New YorkPublic/Municipal5.01
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Amsterdam, New YorkMunicipal3.722222222218
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Lake Pleasant, New YorkPrivate
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