Northville Golf Guide
Northville Golf Courses
Golf Courses Near Northville
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Broadalbin, New YorkPublic4.865546218511
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Gloversville, New YorkPublic5.01
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Johnstown, New YorkPublic0.00
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Galway, New YorkPublic3.01
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Porter Corners, New YorkSemi-Private4.07
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Caroga Lake, New YorkMunicipal4.01
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Johnstown, New YorkPublic4.368421052619
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Amsterdam, New YorkMunicipal3.722222222218
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Ballston Spa, New YorkPublic4.01
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Lake Pleasant, New YorkPrivate0.00
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