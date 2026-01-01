Little Falls Golf Guide
Little Falls Golf Courses
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Little Falls, New YorkPublic/Municipal
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Little Falls, New YorkSemi-Private
Golf Courses Near Little Falls
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Dolgeville, New YorkSemi-Private
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Herkimer, New YorkPublic3.01
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Ilion, New YorkPublic
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Frankfort, New YorkPublic4.01
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Newport, New YorkPublic
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Frankfort, New YorkSemi-Private
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Canajoharie, New YorkPublic4.100840336118
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Richfield Springs, New YorkPublic
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Springfield Center, New YorkPublic4.02
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Caroga Lake, New YorkMunicipal4.01
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