Clarence Center Golf Guide
Clarence Center Golf Courses
Golf Courses Near Clarence Center
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East Amherst, New YorkPublic3.66666666676
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Amherst, New YorkPublic/Municipal1.01
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East Amherst, New YorkPrivate
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Lockport, New YorkPublic/Municipal
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Clarence, New YorkPrivate5.01
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Lockport, New YorkPrivate5.01
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North Tonawanda, New YorkPrivate
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Amherst, New YorkPublic/Municipal3.665330125684
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Akron, New YorkPublic1.52
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Akron, New YorkPublic1.52
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