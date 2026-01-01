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Clayton Golf Guide

Clayton Golf Courses

Golf Courses Near Clayton

Clayton Golf Resorts

  • C-Way GC
    Natali’s C-Way Resort & Golf Club
    Clayton, New York
    The C-Way Resort offers golfers the simplest of amenities: A 36-room motel with an outdoor pool and four 1- and 2-bedroom apartments with full kitchens, Natali's Restaurant where complimentary breakfast is served in July and August and a shorter golf course of roughly 5,800 yards.

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