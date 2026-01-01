Clayton Golf Guide
Clayton Golf Courses
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Clayton, New YorkPublic/Resort5.02
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Clayton, New YorkPublic4.01
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Clayton, New YorkPublic4.05
Golf Courses Near Clayton
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Wellesley Island, New YorkPublic/Municipal
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Gananoque, OntarioPublic
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Gananoque, OntarioSemi-Private4.611111111154
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Wellesley Island, New YorkPublic/Resort4.54285714296
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Gananoque, OntarioPublic4.01
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Chaumont, New YorkPublic5.01
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Wellesley Island, New YorkPublic/Resort5.01
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Alexandria Bay, New YorkMunicipal
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Rockport, OntarioPrivate
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Joyceville, OntarioSemi-Private
Clayton Golf Resorts
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Clayton, New YorkThe C-Way Resort offers golfers the simplest of amenities: A 36-room motel with an outdoor pool and four 1- and 2-bedroom apartments with full kitchens, Natali's Restaurant where complimentary breakfast is served in July and August and a shorter golf course of roughly 5,800 yards.
See Also
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3 courses | 7 reviews
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3 courses | 55 reviews
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1 course | 1 review
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1 course | 0 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 2 reviews
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2 courses | 1 review
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6 courses | 24 reviews
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1 course | 2 reviews