Poyntelle Golf Guide
Poyntelle Golf Courses
Golf Courses Near Poyntelle
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Waymart, PennsylvaniaPublic5.01
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Forest City, PennsylvaniaPublic4.071428571456
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Hancock, New YorkSemi-Private
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Carbondale, PennsylvaniaPrivate5.01
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Hancock, New YorkResort3.52
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Carbondale, PennsylvaniaPublic
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Nicholson, PennsylvaniaPublic
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Carbondale, PennsylvaniaPublic4.33333333332
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Carbondale, PennsylvaniaPublic
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Honesdale, PennsylvaniaPrivate
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