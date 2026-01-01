Oswego Golf Guide
Oswego Golf Courses
-
Oswego, New YorkPublic2.01
-
Oswego, New YorkPrivate2.52
-
Oswego, New YorkPublic
-
Oswego, New YorkPublic
Golf Courses Near Oswego
-
Fulton, New YorkPublic3.3758
-
Sterling, New YorkPublic/Municipal
-
Fulton, New YorkPublic4.01
-
Phoenix, New YorkPrivate5.01
-
Pulaski, New YorkSemi-Private
-
Central Square, New YorkPublic
-
Wolcott, New YorkPublic
-
Cato, New YorkPublic
-
Baldwinsville, New YorkSemi-Private3.54
-
Pulaski, New YorkPublic
See Also
-
2 courses | 9 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
6 courses | 85 reviews
-
1 course | 4 reviews