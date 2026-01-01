Sterling Golf Guide
Sterling Golf Courses
Golf Courses Near Sterling
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Oswego, New YorkPublic
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Wolcott, New YorkPublic
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Oswego, New YorkPublic2.01
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Fulton, New YorkPublic3.3758
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Oswego, New YorkPrivate2.52
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Cato, New YorkPublic
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Oswego, New YorkPublic
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Sodus Point, New YorkSemi-Private4.83333333336
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Phoenix, New YorkPrivate5.01
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Fulton, New YorkPublic4.01
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