Oxford Golf Guide
Oxford Golf Courses
Golf Courses Near Oxford
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Bainbridge, New YorkMunicipal
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Norwich, New YorkSemi-Private
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Afton, New YorkPublic
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Sidney, New YorkPrivate
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Greene, New YorkPublic
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Cincinnatus, New YorkPublic4.01
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Harpursville, New YorkPublic4.16666666676
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Sherburne, New YorkPublic5.01
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Chenango Forks, New YorkMunicipal
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Whitney Point, New YorkPublic4.14285714297
See Also
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