Roscoe Golf Guide
Roscoe Golf Courses
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Roscoe, New YorkPublic/Resort3.877828054349
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Roscoe, New YorkPublic0.00
Golf Courses Near Roscoe
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Callicoon, New YorkPublic/Resort3.254
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Liberty, New YorkSemi-Private3.52777777785
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Hancock, New YorkResort3.52
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Swan Lake, New YorkSemi-Private
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Loch Sheldrake, New YorkMunicipal4.52
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Hancock, New YorkSemi-Private
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South Fallsburg, New YorkPublic/Municipal
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Margaretville, New YorkPublic4.02
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Monticello, New YorkResort4.611006673392
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Delhi, New YorkPublic5.01
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