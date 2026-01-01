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Callicoon Golf Guide

Callicoon Golf Courses

Golf Courses Near Callicoon

Callicoon Golf Resorts

  • Villa Roma GC
    Villa Roma Resort
    Callicoon, New York
    The Villa Roma Resort & Conference Center in the Catskill Mountains offers an all-inclusive vacation or retreat for families, corporate groups and others. A stay includes breakfast and dinner daily, nightly music and variety shows with entertainment nightly, a daily schedule of activities, games and prizes led by a social director, and access to…

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