Lyons Golf Guide
Lyons Golf Courses
Golf Courses Near Lyons
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Sodus Point, New YorkSemi-Private4.83333333336
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Geneva, New YorkPublic3.782608695746
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Wolcott, New YorkPublic
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Waterloo, New YorkPublic5.02
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Clifton Springs, New YorkPrivate
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Cayuga, New YorkPublic
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Seneca Falls, New YorkPublic
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Seneca Falls, New YorkSemi-Private4.329768270937
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Auburn, New YorkPublic2.02
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Geneva, New YorkPrivate
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