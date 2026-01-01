Grifton Golf Guide
Golf Courses Near Grifton
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Ayden, North CarolinaSemi-Private4.1027138636211
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Snow Hill, North CarolinaSemi-Private3.465986394685
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Kinston, North CarolinaPrivate4.66666666673
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Greenville, North CarolinaPrivate4.01
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Greenville, North CarolinaPrivate0.00
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Kinston, North CarolinaSemi-Private5.03
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Greenville, North CarolinaPublic/Municipal3.9363874582150
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Farmville, North CarolinaSemi-Private3.703703703710
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Greenville, North CarolinaSemi-Private3.66666666673
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Chocowinity, North CarolinaSemi-Private4.8103201755298
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