Farmville Golf Guide
Farmville Golf Courses
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Farmville, North CarolinaSemi-Private3.703703703710
Golf Courses Near Farmville
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Greenville, North CarolinaSemi-Private3.66666666673
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Greenville, North CarolinaPrivate4.01
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Pinetops, North CarolinaPrivate4.144578313383
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Snow Hill, North CarolinaSemi-Private3.465986394685
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Greenville, North CarolinaPrivate0.00
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Ayden, North CarolinaSemi-Private4.1027138636211
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Wilson, North CarolinaPublic4.2991655259335
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Greenville, North CarolinaPublic/Municipal3.9363874582150
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Tarboro, North CarolinaPublic3.933333333315
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Wilson, North CarolinaSemi-Private3.3454153605125
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