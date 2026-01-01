Newton Golf Guide
Newton Golf Courses
Golf Courses Near Newton
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Hickory, North CarolinaPublic2.45
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Hickory, North CarolinaPrivate
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Conover, North CarolinaSemi-Private/Resort4.4924657063573
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Hickory, North CarolinaPrivate
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Conover, North CarolinaPrivate/Resort3.233695652293
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Hickory, North CarolinaPrivate
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Hickory, North CarolinaPrivate
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Hickory, North CarolinaPublic3.9319900642200
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Maiden, North CarolinaSemi-Private2.3561759729198
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Granite Falls, North CarolinaSemi-Private3.200356506295
Newton Driving Ranges
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