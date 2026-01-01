Cherryville Golf Guide
Cherryville Golf Courses
Golf Courses Near Cherryville
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Shelby, North CarolinaPublic4.3204839383202
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Shelby, North CarolinaPublic0.00
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Kings Mountain, North CarolinaSemi-Private3.510
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Shelby, North CarolinaPrivate4.632108787322
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Kings Mountain, North CarolinaSemi-Private4.1347627346338
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Shelby, North CarolinaPublic/Municipal3.445667922344
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Lincolnton, North CarolinaSemi-Private3.9493193972291
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Kings Mountain, North CarolinaPublic2.365546218510
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Shelby, North CarolinaSemi-Private4.6563290831625
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Maiden, North CarolinaSemi-Private2.3561759729198
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