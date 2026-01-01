West Jefferson Golf Guide
West Jefferson Golf Courses
Golf Courses Near West Jefferson
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Jefferson, North CarolinaResort
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Boone, North CarolinaSemi-Private4.363202775413
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Boone, North CarolinaPublic/Resort3.71428571437
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Boone, North CarolinaResort/Private
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Blowing Rock, North CarolinaPrivate
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Beech Mountain, North CarolinaPrivate5.04
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Twin Oaks, North CarolinaSemi-Private5.02
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Banner Elk, North CarolinaPrivate5.01
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Damascus, VirginiaPublic
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Banner Elk, North CarolinaPublic/Resort4.7004162776269
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