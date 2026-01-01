Jefferson Golf Guide
Jefferson Golf Courses
Golf Courses Near Jefferson
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West Jefferson, North CarolinaPublic4.66666666676
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Twin Oaks, North CarolinaSemi-Private5.02
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Boone, North CarolinaSemi-Private4.363202775413
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Traphill, North CarolinaSemi-Private/Resort4.1873382898102
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Boone, North CarolinaPublic/Resort3.71428571437
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North Wilkesboro, North CarolinaPublic
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Blowing Rock, North CarolinaPrivate
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Boone, North CarolinaResort/Private
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Roaring Gap, North CarolinaPrivate5.01
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Roaring Gap, North CarolinaSemi-Private/Resort4.6922740005487
Jefferson Golf Resorts
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Jefferson, North CarolinaJefferson Landing is a golf community you can enjoy for a lifetime or just a weekend. The community's social calendar is filled with golf, tennis, swimming, fitness and outdoor recreation in and around the New River. The renovated clubhouse featured two restaurants, a main dining room and more casual 19th HOle Grille & Patio. Accommodations range…
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