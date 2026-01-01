Brookfield Golf Guide
Brookfield Golf Courses
Golf Courses Near Brookfield
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Sharon, PennsylvaniaPublic4.271493212717
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Sharon, PennsylvaniaPublic4.01
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West Middlesex, PennsylvaniaSemi-Private4.034285714326
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Hubbard, OhioPublic4.012
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Vienna, OhioPublic4.02
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Hermitage, PennsylvaniaPublic4.189719130962
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Hubbard, OhioPublic0.00
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Hubbard, OhioPublic4.1644439372169
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Vienna, OhioSemi-Private4.647058823523
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Vienna, OhioPublic5.01
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