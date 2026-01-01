Cortland Golf Guide
Cortland Golf Courses
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Cortland, OhioPublic0.00
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Cortland, OhioPublic3.11764705885
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Cortland, OhioPublic3.37540
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Cortland, OhioPublic3.37540
Golf Courses Near Cortland
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Warren, OhioPublic4.58333333336
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Warren, OhioPublic/Municipal3.013289036544
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Vienna, OhioPublic5.01
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Warren, OhioPrivate4.01
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Warren, OhioPublic5.01
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Vienna, OhioSemi-Private4.647058823523
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Warren, OhioPublic4.66666666673
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Vienna, OhioPublic4.02
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Brookfield, OhioPublic4.14285714293
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Bristolville, OhioPublic4.04
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