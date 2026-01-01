Canfield Golf Guide
Canfield Golf Courses
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Canfield, OhioPublic3.210526315819
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Canfield, OhioPublic4.2652731617417
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Canfield, OhioPrivate
Golf Courses Near Canfield
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Boardman, OhioPublic4.135135135137
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Boardman, OhioPublic4.135135135137
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Youngstown, OhioMunicipal
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North Jackson, OhioSemi-Private1.01
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Poland, OhioPublic3.916666666729
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Poland, OhioPrivate
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Salem, OhioSemi-Private4.04
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Columbiana, OhioPublic
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Salem, OhioPublic4.5495407465365
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