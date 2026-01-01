Diamond Golf Guide
Golf Courses Near Diamond
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Lake Milton, OhioPublic2.01
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Lake Milton, OhioPublic3.9620486204187
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North Jackson, OhioSemi-Private1.01
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Warren, OhioPublic2.910
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North Benton, OhioPrivate0.00
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Canfield, OhioPublic3.210526315819
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Salem, OhioPublic4.5495407465365
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Newton Falls, OhioPublic4.52
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Salem, OhioSemi-Private4.04
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Newton Falls, OhioPublic0.00
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