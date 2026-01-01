Coitsville Golf Guide
Coitsville Golf Courses
Golf Courses Near Coitsville
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Lowellville, OhioPublic4.33802816971
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Pulaski, PennsylvaniaPublic3.28571428577
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Youngstown, OhioPublic4.66666666679
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Hubbard, OhioPublic0.00
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Hubbard, OhioPublic4.012
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Hubbard, OhioPublic4.1644439372169
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West Middlesex, PennsylvaniaSemi-Private4.034285714326
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Youngstown, OhioPrivate5.03
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Youngstown, OhioPublic/Municipal4.01
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New Wilmington, PennsylvaniaPublic0.00
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