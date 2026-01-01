Patterson Golf Guide
Golf Courses Near Patterson
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Tracy, CaliforniaPrivate3.8642453402738
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Modesto, CaliforniaPublic4.53
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Modesto, CaliforniaPublic3.3432352072258
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Modesto, CaliforniaPublic4.0425
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Ripon, CaliforniaPublic4.2149236319273
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Ceres, CaliforniaPublic3.254
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Turlock, CaliforniaPrivate5.01
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Modesto, CaliforniaMunicipal3.7021010761375
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Ripon, CaliforniaPrivate0.00
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Santa Nella, CaliforniaPublic0.00
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