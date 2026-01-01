California Golf Guide
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Perfect climate, great coastline and a city full of terrific restaurants, attractions and 70 miles of beaches -- what's not to like. The San Diego area boasts more than 90 golf courses, laid out among seaside settings, desert mountains or inland valleys. It is best known for the pair of great municipal courses at Torrey Pines, located in La Jolla just north of the city perched on the bluffs of Torrey Pines State Park.
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Borrego Springs, California
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Pebble Beach, California
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Pebble Beach, California
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Carmel, California
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Moorpark, California
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Santa Ana, California
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Solana Beach, California
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Glendale, California
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El Segundo, California
Public/Municipal
4.3465823517
623
Fullerton, California
Public
3.4505085776
882
Rancho Mirage, California
Private/Resort
4.3549597803
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Graeagle, California
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222
Diamond Bar, California
Public/Municipal
3.5347900306
449
Camarillo, California
Public
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1712
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