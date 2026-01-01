Home / Courses / World / USA

California Golf Guide

California By The Numbers

1017 courses | 320198 reviews

California Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 320198 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
463
3-4 Stars
261
2-3 Stars
40
1-2 Stars
19
N/A
144
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
3.8

Featured California Destinations

22.jpg
San Diego
Courses: 73
Reviews: 23094
Perfect climate, great coastline and a city full of terrific restaurants, attractions and 70 miles of beaches -- what's not to like. The San Diego area boasts more than 90 golf courses, laid out among seaside settings, desert mountains or inland valleys. It is best known for the pair of great municipal courses at Torrey Pines, located in La Jolla just north of the city perched on the bluffs of Torrey Pines State Park.
Explore

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Lake at Olympic Club: #4
The Olympic Club - Lake Course
San Francisco, California
Private/Resort
5.0
10
Write Review
Shore at Monterey Peninsula CC
Shore at Monterey Peninsula Country Club
Pebble Beach, California
Private
4.9814814815
10
Write Review
Dunes at Monterey Peninsula CC: #14
Dunes at Monterey Peninsula Country Club
Pebble Beach, California
Private
4.9814814815
10
Write Review
Pebble Beach GL at Pebble Beach Resorts
Pebble Beach Golf Links™
Pebble Beach, California
Resort/Public
4.9751552795
47
Write Review
Bailey Creek GC
Bailey Creek Golf Course
Lake Almanor, California
Public
4.9473684211
19
Write Review
Spyglass Hill GC: #18
View Tee Times
Spyglass Hill™ Golf Course
Pebble Beach, California
Resort
4.9388235294
31
Write Review
Whitehawk Ranch GC
Whitehawk Ranch Golf Club
Clio, California
Resort
4.9259259259
10
Write Review
Quail Lodge Resort & GC: #18
View Tee Times
Quail Lodge Resort & Golf Club
Carmel, California
Resort
4.8966468745
433
Write Review
Rustic Canyon GC
Rustic Canyon Golf Course
Moorpark, California
Public
4.8951647411
780
Write Review
Antelope Valley CC
Antelope Valley Country Club
Palmdale, California
Private
4.8857630009
72
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Cresta Verde GC: #1
View Tee Times
Cresta Verde Golf Club
Corona, California
Public
3.6367837438
1032
Write Review
River View GC
View Tee Times
River View Golf Course
Santa Ana, California
Public
3.6608713647
1482
Write Review
Lomas Santa Fe Executive GC
View Tee Times
Lomas Santa Fe Executive Golf Course
Solana Beach, California
Public
4.3582684111
568
Write Review
Scholl Canyon Golf & Tennis Club
View Tee Times
Scholl Canyon Golf & Tennis Club
Glendale, California
Public
3.8729782094
470
Write Review
The Lakes at El Segundo
View Tee Times
The Lakes at El Segundo
El Segundo, California
Public/Municipal
4.3465823517
623
Write Review
Fullerton GC
View Tee Times
Fullerton Golf Course
Fullerton, California
Public
3.4505085776
882
Write Review
Desert Island CC: #18
View Tee Times
Desert Island Country Club
Rancho Mirage, California
Private/Resort
4.3549597803
1451
Write Review
Plumas Pines Golf Resort
View Tee Times
Plumas Pines Golf Resort
Graeagle, California
Public
4.586746532
222
Write Review
Diamond Bar GC
View Tee Times
Diamond Bar Golf Course
Diamond Bar, California
Public/Municipal
3.5347900306
449
Write Review
Sterling Hills GC
View Tee Times
Sterling Hills Golf Club
Camarillo, California
Public
4.3559082996
1712
Write Review

California Golf Courses By Location

California Golf Resorts

  • Carmel Valley Ranch Resort - hole 16
    Carmel Valley Ranch Resort
    Carmel-By-The-Sea, California
    Carmel Valley Ranch Resort calls itself a 500-acre "playground" for all ages. The valley is 10 miles from the coast, offering an escape from the marine layer into a sunnier climate. Hiking trails, a vineyard, pools and activities galore inspire guests to get outside. Tennis courts, a spa and multiple restaurants are available. Golfers can play the…
  • Quail Lodge Resort & GC: #18
    Quail Lodge & Golf Club
    Carmel-By-The-Sea, California
    Tucked into the Carmel Valley, the charming Quail Lodge & Golf Club is a maze of covered outdoor walkways, all beautifully landscaped with flowers, that leads to 93 guestrooms, a nine-hole putting course, bocce ball, tennis and pickleball courts and a heated swimming pool. Its scenic course, redesigned by Todd Echenrode in 2015, is a short walk up…
  • Big Trees GC
    Wawona Hotel
    Yosemite Valley, California
    The Wawona Hotel dating to 1876 is comprised of six whitewashed Victorian buildings. The rooms come decorated with antique furnishings and authentic period decor. Fifty of the rooms boast private bathrooms, while the rest share community bathrooms. Wawona offers live music, a nine-hole golf course, pool, stable for horseback rides and the chance…
  • Plumas Pines Golf Resort
    Plumas Pines Golf Resort
    Blairsden-Graeagle, California
    The Plumas Pines Golf Resort is off the beaten path in the Plumas National Forest, roughly four hours from the California Bay Area but just an hour from Reno. Golfers can rent a 2, 3 or 4-bedroom villa, home, or townhouse on the golf course; a custom home nestled below towering pines; or a quiet cabin in the woods.

Travel Deals

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me