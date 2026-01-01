Mercer Golf Guide
Mercer Golf Courses
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Mercer, PennsylvaniaPublic4.01
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Mercer, PennsylvaniaPublic3.6258
Golf Courses Near Mercer
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Transfer, PennsylvaniaSemi-Private
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New Wilmington, PennsylvaniaPublic
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Hermitage, PennsylvaniaPublic4.189719130962
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New Wilmington, PennsylvaniaPublic
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Greenville, PennsylvaniaPublic4.013
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Grove City, PennsylvaniaPublic5.01
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Sharon, PennsylvaniaPublic4.271493212717
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Sharon, PennsylvaniaPublic4.01
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Grove City, PennsylvaniaPrivate
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Greenville, PennsylvaniaPublic
Mercer Golf Resorts
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Mercer, PennsylvaniaThe Spring Valley Golf & Lodge is a family-owned property framed by rolling farm country in western Pennsylvania. Guests can stay in rustic two-bed rooms in The Lodge, a restored 1870s dairy barn; the Eagles Nest above the clubhouse; or a six-bedroom Farmhouse. A heated swimming pool, hot tub and fishing behind the Farmhouse are available.
See Also
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1 course | 18 reviews
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