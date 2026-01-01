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  • Spring Valley GC
    Spring Valley Golf & Lodge
    Mercer, Pennsylvania
    The Spring Valley Golf & Lodge is a family-owned property framed by rolling farm country in western Pennsylvania. Guests can stay in rustic two-bed rooms in The Lodge, a restored 1870s dairy barn; the Eagles Nest above the clubhouse; or a six-bedroom Farmhouse. A heated swimming pool, hot tub and fishing behind the Farmhouse are available.

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