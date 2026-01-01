New Wilmington Golf Guide
New Wilmington Golf Courses
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New Wilmington, PennsylvaniaPublic
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New Wilmington, PennsylvaniaPublic
Golf Courses Near New Wilmington
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New Castle, PennsylvaniaSemi-Private3.70588235297
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New Castle, PennsylvaniaPublic3.923076923113
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Pulaski, PennsylvaniaPublic3.28571428577
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Mercer, PennsylvaniaPublic3.6258
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Hermitage, PennsylvaniaPublic4.189719130962
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Volant, PennsylvaniaPublic4.111111111118
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West Middlesex, PennsylvaniaSemi-Private4.034285714326
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Hubbard, OhioPublic
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Coitsville, OhioPublic3.0635332564194
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Mercer, PennsylvaniaPublic4.01
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