Scott Township Golf Guide
Scott Township Golf Courses
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Scott Township, PennsylvaniaSemi-Private0.00
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Scott Township, PennsylvaniaPublic3.68055555567
Golf Courses Near Scott Township
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Carbondale, PennsylvaniaPublic
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Clarks Summit, PennsylvaniaPrivate0.00
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Carbondale, PennsylvaniaPublic4.33333333332
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Jermyn, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Clarks Summit, PennsylvaniaPrivate
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Clarks Summit, PennsylvaniaPrivate
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Carbondale, PennsylvaniaPublic
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Fleetville, PennsylvaniaPublic
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Clarks Summit, PennsylvaniaPrivate
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Clarks Summit, PennsylvaniaPublic3.05
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