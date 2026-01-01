Jermyn Golf Guide
Jermyn Golf Courses
Golf Courses Near Jermyn
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Scott Township, PennsylvaniaSemi-Private
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Carbondale, PennsylvaniaPublic4.01
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Carbondale, PennsylvaniaPublic4.33333333332
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Scott Township, PennsylvaniaPublic3.68055555567
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Carbondale, PennsylvaniaPublic4.01
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South Canaan, PennsylvaniaPublic
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Carbondale, PennsylvaniaPrivate5.01
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Clarks Summit, PennsylvaniaPrivate
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Forest City, PennsylvaniaPublic4.071428571456
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Lake Ariel, PennsylvaniaPublic/Municipal3.33333333333
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