Clifford Golf Guide
Golf Courses Near Clifford
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Forest City, PennsylvaniaPublic4.071428571456
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Carbondale, PennsylvaniaPrivate5.01
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Nicholson, PennsylvaniaPublic0.00
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Carbondale, PennsylvaniaPublic4.33333333332
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Carbondale, PennsylvaniaPublic
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Carbondale, PennsylvaniaPublic
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Waymart, PennsylvaniaPublic5.01
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Scott Township, PennsylvaniaPublic3.68055555567
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Fleetville, PennsylvaniaPublic
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Scott Township, PennsylvaniaSemi-Private0.00
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