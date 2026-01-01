Spring House Golf Guide
Spring House Golf Courses
Golf Courses Near Spring House
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Ambler, PennsylvaniaPrivate4.8051447596108
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Ambler, PennsylvaniaPrivate0.00
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Blue Bell, PennsylvaniaPrivate5.01
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Horsham, PennsylvaniaPrivate5.03
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Blue Bell, PennsylvaniaPrivate0.00
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Fort Washington, PennsylvaniaPrivate4.52
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Blue Bell, PennsylvaniaPrivate5.02
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Oreland, PennsylvaniaPrivate4.01
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North Hills, PennsylvaniaPrivate3.309523809542
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Warrington, PennsylvaniaPublic3.56
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