Newport Golf Guide
Newport Golf Courses
Golf Courses Near Newport
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Jamestown, Rhode IslandPublic4.52
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Middletown, Rhode IslandPrivate
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Middletown, Rhode IslandSemi-Private3.960784313720
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Portsmouth, Rhode IslandSemi-Private2.3656256142593
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Little Compton, Rhode IslandPrivate
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Portsmouth, Rhode IslandPrivate
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South Kingstown, Rhode IslandPublic
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Narragansett, Rhode IslandPrivate
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North Kingstown, Rhode IslandPublic/Municipal4.623376623423
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Westport Harbor, MassachusettsPrivate5.01
See Also
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1 course | 2 reviews
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2 courses | 20 reviews
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1 course | 0 reviews
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2 courses | 7 reviews
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