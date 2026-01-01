South Kingstown Golf Guide
South Kingstown Golf Courses
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South Kingstown, Rhode IslandPublic
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South Kingstown, Rhode IslandPrivate5.03
Golf Courses Near South Kingstown
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Exeter, Rhode IslandPublic
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Narragansett, Rhode IslandPrivate
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West Kingston, Rhode IslandPublic3.8877005348116
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Jamestown, Rhode IslandPublic4.52
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North Kingstown, Rhode IslandPublic
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Richmond, Rhode IslandPublic4.57142857147
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Newport, Rhode IslandPrivate5.02
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Exeter, Rhode IslandPublic3.85714285717
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Carolina, Rhode IslandSemi-Private4.52
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North Kingstown, Rhode IslandSemi-Private2.411764705915
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