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Rhode Island Golf Guide

Rhode Island By The Numbers

62 courses | 3036 reviews

Rhode Island Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 3036 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
34
3-4 Stars
7
2-3 Stars
3
1-2 Stars
4
N/A
13
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.5
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
4.1

Featured Rhode Island Destinations

newport.jpeg
Newport
Courses: 133
Reviews: 9691
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Top Rated Courses
Top Rated Courses
Pawtucket CC
Pawtucket Country Club
Pawtucket, Rhode Island
Private
4.8846153846
26
Write Review
Melody Hill GC
Melody Hill Golf Course
Harmony, Rhode Island
Public
4.7012987013
68
Write Review
Meadow Brook GC
Meadow Brook Golf Club
Wyoming, Rhode Island
Public
4.6470588235
12
Write Review
North Kingstown Municipal GC
North Kingstown Municipal Golf Club
North Kingstown, Rhode Island
Public/Municipal
4.6233766234
23
Write Review
Agawam Hunt
Agawam Hunt
Rumford, Rhode Island
Private
4.5227272727
132
Write Review
Fenner Hill GC
View Tee Times
Fenner Hill Golf Club
Hope Valley, Rhode Island
Semi-Private
4.4462035175
132
Write Review
Crystal Lake GC: #18
Crystal Lake Golf Club
Burrillville, Rhode Island
Semi-Private
4.3888888889
162
Write Review
Triggs Memorial GC: #10
View Tee Times
Triggs Memorial Golf Course
Providence, Rhode Island
Public
4.162067474
197
Write Review
Louisquisset GC: #6
View Tee Times
Louisquisset Golf Club
North Providence, Rhode Island
Private
4.0931514283
308
Write Review
Valley CC
Valley Country Club
Warwick, Rhode Island
Semi-Private
4.0394230548
136
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Triggs Memorial GC: #10
View Tee Times
Triggs Memorial Golf Course
Providence, Rhode Island
Public
4.162067474
197
Write Review
Country View GC
View Tee Times
Country View Golf Club
Harrisville, Rhode Island
Public
3.7368862075
103
Write Review
Kings Crossing GC
View Tee Times
Kings Crossing Golf Club
North Kingstown, Rhode Island
Semi-Private
2.4117647059
15
Write Review
Laurel Lane CC
View Tee Times
Laurel Lane Country Club
West Kingston, Rhode Island
Public
3.8877005348
116
Write Review
Fenner Hill GC
View Tee Times
Fenner Hill Golf Club
Hope Valley, Rhode Island
Semi-Private
4.4462035175
132
Write Review
Winnapaug CC
View Tee Times
Winnapaug Country Club
Westerly, Rhode Island
Public
3.4043586444
248
Write Review
Louisquisset GC: #6
View Tee Times
Louisquisset Golf Club
North Providence, Rhode Island
Private
4.0931514283
308
Write Review
Harbor Lights GCC: Aerial
View Tee Times
Harbor Lights Golf & Country Club
Warwick, Rhode Island
Public
3.7520132117
201
Write Review
Bristol Golf Park
View Tee Times
Bristol Golf Park
Bristol, Rhode Island
Public
2.6666666667
7
Write Review

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