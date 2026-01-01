Woodruff Golf Guide
Woodruff Golf Courses
Golf Courses Near Woodruff
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Greer, South CarolinaPublic4.1644190857618
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Duncan, South CarolinaPublic4.1423585366718
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Spartanburg, South CarolinaPrivate5.01
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Fountain Inn, South CarolinaSemi-Private4.428571428642
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Simpsonville, South CarolinaPrivate4.044998644674
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Spartanburg, South CarolinaSemi-Private3.069444444437
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Simpsonville, South CarolinaPrivate4.754
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Spartanburg, South CarolinaPrivate0.00
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Spartanburg, South CarolinaSemi-Private3.5462804842293
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Greer, South CarolinaPrivate5.02
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