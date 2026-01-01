South Carolina Golf Guide
Featured South Carolina Destinations
Courses: 100
Reviews: 31892
Myrtle Beach, South Carolina will always be golf's all-you-can-eat buffet. Roughly 90 courses call the Grand Strand home, stretching 90 miles from Pawleys Island, S.C. to the southern edges of North Carolina.
-
84 courses | 33612 reviews
-
32 courses | 3560 reviews
-
38 courses | 3942 reviews
-
54 courses | 7695 reviews
Spotlight
Featured CoursesTop Rated CoursesRecently Reviewed Courses
Featured Courses
Kiawah Island, South Carolina
Private
4.6666666667
3
Hilton Head Island, South Carolina
Resort
4.6874557052
86
Hilton Head Island, South Carolina
Resort
Myrtle Beach, South Carolina
Public/Resort
4.5496301332
185
Murrells Inlet, South Carolina
Resort
4.0966216015
227
North Myrtle Beach, South Carolina
Public
3.6011998729
1813
Hilton Head Island, South Carolina
Resort
3.6666666667
18
Murrells Inlet, South Carolina
Semi-Private
4.2162297129
292
Hilton Head Island, South Carolina
Resort
4.1874513211
1294
Johns Island, South Carolina
Private
5.0
2
Top Rated Courses
Aiken, South Carolina
Semi-Private
4.9583333333
13
Kiawah Island, South Carolina
Resort
4.9472527473
66
Daufuskie Island, South Carolina
Private
4.9333333333
30
McCormick, South Carolina
Private/Resort
4.9242424242
12
Greenville, South Carolina
Public
4.8933333333
26
Hollywood, South Carolina
Semi-Private
4.8907563025
31
Kiawah Island, South Carolina
Resort
4.8819444444
25
Clemson, South Carolina
Public
4.8505786508
513
Darlington, South Carolina
Private
4.7936507937
27
Pawleys Island, South Carolina
Semi-Private/Resort
4.7575127414
82
Recently Reviewed Courses
Camden, South Carolina
Public
2.5
4
Longs, South Carolina
Public
3.3223724272
182
Myrtle Beach, South Carolina
Public/Resort
4.5496301332
185
North Myrtle Beach, South Carolina
Semi-Private/Resort
4.5698158051
43
Okatie, South Carolina
Public
3.6467384558
1896
Myrtle Beach, South Carolina
Public
4.443752501
648
Hilton Head Island, South Carolina
Resort
Hilton Head Island, South Carolina
Resort
Hilton Head Island, South Carolina
Resort
Myrtle Beach, South Carolina
Resort
3.9871905041
213
South Carolina Golf Courses By Location
-
1 course | 0 reviews
-
14 courses | 119 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 1147 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 35 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
3 courses | 394 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
20 courses | 12007 reviews
-
7 courses | 945 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
1 course | 784 reviews
-
2 courses | 434 reviews
-
7 courses | 128 reviews
-
2 courses | 479 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 339 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 513 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
9 courses | 1061 reviews
-
6 courses | 485 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 31 reviews
-
3 courses | 33 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 718 reviews
-
5 courses | 302 reviews
-
1 course | 794 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
7 courses | 255 reviews
-
2 courses | 82 reviews
-
2 courses | 944 reviews
-
1 course | 42 reviews
-
2 courses | 9 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 188 reviews
-
2 courses | 141 reviews
-
2 courses | 158 reviews
-
1 course | 763 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
9 courses | 757 reviews
-
7 courses | 598 reviews
-
3 courses | 832 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 1265 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
24 courses | 15209 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 31 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 438 reviews
-
3 courses | 23 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 700 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 14 reviews
-
1 course | 228 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
6 courses | 127 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 1656 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 25 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 366 reviews
-
5 courses | 4070 reviews
-
4 courses | 1740 reviews
-
3 courses | 1045 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
3 courses | 315 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 237 reviews
-
4 courses | 432 reviews
-
2 courses | 52 reviews
-
5 courses | 676 reviews
-
8 courses | 3692 reviews
-
29 courses | 6385 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 264 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 232 reviews
-
4 courses | 909 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
8 courses | 4183 reviews
-
5 courses | 28 reviews
-
2 courses | 48 reviews
-
1 course | 462 reviews
-
1 course | 326 reviews
-
10 courses | 1078 reviews
-
2 courses | 8 reviews
-
2 courses | 514 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 21 reviews
-
4 courses | 836 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 93 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 15 reviews
-
3 courses | 910 reviews
-
2 courses | 75 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 78 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 331 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
6 courses | 2051 reviews
-
4 courses | 182 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
3 courses | 190 reviews
-
3 courses | 218 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 137 reviews
-
1 course | 103 reviews
-
1 course | 49 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 391 reviews
-
2 courses | 179 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 87 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 357 reviews
South Carolina Golf Resorts
-
St. Helena Island, South CarolinaThe Fripp Island Golf & Beach Resort offers a wide variety of fun and entertainment. While the beach is the draw for many vacationers, it isn't the only reason to visit. Guests have so many choices. That includes where to stay, play golf, dine or how to spend their time. A marina, activities center, multiple pools and events throughout the season…
Travel Deals
-
Travel OffersCharleston, SCFROM $369 (USD)
-
Travel OffersHilton Head Island, SCFROM $385 (USD)
-
Travel OffersHilton Head Island, SCFROM $255 (USD)
-
Travel OffersHilton Head Island, SCFROM $255 (USD)