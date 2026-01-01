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South Carolina Golf Guide

South Carolina By The Numbers

387 courses | 78719 reviews

South Carolina Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 78719 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
192
3-4 Stars
86
2-3 Stars
19
1-2 Stars
10
N/A
43
Avg. Course Layout
4.3
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
3.8

Featured South Carolina Destinations

134.jpg
Myrtle Beach
Courses: 100
Reviews: 31892
Myrtle Beach, South Carolina will always be golf's all-you-can-eat buffet. Roughly 90 courses call the Grand Strand home, stretching 90 miles from Pawleys Island, S.C. to the southern edges of North Carolina.
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Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Aiken GC
Aiken Golf Club
Aiken, South Carolina
Semi-Private
4.9583333333
13
Write Review
Ocean at Kiawah Island Resort
The Ocean Course at Kiawah Island Golf Resort
Kiawah Island, South Carolina
Resort
4.9472527473
66
Write Review
The Calibogue & The Haig at Haig Point Club: #15
The Calibogue & The Haig at Haig Point Club
Daufuskie Island, South Carolina
Private
4.9333333333
30
Write Review
Monticello GC At Savannah Lakes: #11
Monticello Golf Club At Savannah Lakes
McCormick, South Carolina
Private/Resort
4.9242424242
12
Write Review
Crosswinds GC
3's Greenville
Greenville, South Carolina
Public
4.8933333333
26
Write Review
The Links at Stono Ferry, Charleston, South Carolina
The Links at Stono Ferry
Hollywood, South Carolina
Semi-Private
4.8907563025
31
Write Review
Turtle Point at Kiawah Island Resort
Turtle Point at Kiawah Island Golf Resort
Kiawah Island, South Carolina
Resort
4.8819444444
25
Write Review
Walker GC At Clemson University: #17
View Tee Times
The Walker Golf Course at Clemson University
Clemson, South Carolina
Public
4.8505786508
513
Write Review
Darlington CC: Clubhouse
View Tee Times
Darlington Country Club
Darlington, South Carolina
Private
4.7936507937
27
Write Review
Pawleys Plantation GCC: #11
View Tee Times
Pawleys Plantation Golf & Country Club
Pawleys Island, South Carolina
Semi-Private/Resort
4.7575127414
82
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Pine Creek GC
View Tee Times
Pine Creek Golf Course
Camden, South Carolina
Public
2.5
4
Write Review
Colonial Charters GC: #4
View Tee Times
Colonial Charters Golf Club
Longs, South Carolina
Public
3.3223724272
182
Write Review
Grande Dunes Resort Club: #8
View Tee Times
Grande Dunes Resort Club
Myrtle Beach, South Carolina
Public/Resort
4.5496301332
185
Write Review
Dye Course at Barefoot Resort: greens #18 and #9
View Tee Times
Barefoot Resort & Golf - Dye Course
North Myrtle Beach, South Carolina
Semi-Private/Resort
4.5698158051
43
Write Review
Eagle's Pointe GC: #4
View Tee Times
Eagle's Pointe Golf Club
Okatie, South Carolina
Public
3.6467384558
1896
Write Review
Man O' War GC
View Tee Times
Man O' War Golf Course
Myrtle Beach, South Carolina
Public
4.443752501
648
Write Review
Shipyard GC: Aerial
View Tee Times
Galleon/Brigantine at Shipyard Golf Club
Hilton Head Island, South Carolina
Resort
4.0451516491
2879
Write Review
Shipyard GC: Aerial
View Tee Times
Clipper/Galleon at Shipyard Golf Club
Hilton Head Island, South Carolina
Resort
4.0451516491
2879
Write Review
Shipyard GC: Aerial
View Tee Times
Brigantine/Clipper at Shipyard Golf Club
Hilton Head Island, South Carolina
Resort
4.0451516491
2879
Write Review
World Tour Golf Links - Open: #9
View Tee Times
World Tour Golf Links
Myrtle Beach, South Carolina
Resort
3.9871905041
213
Write Review

South Carolina Golf Courses By Location

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  • Ocean Point at Fripp Island Resort
    Fripp Island Golf & Beach Resort
    St. Helena Island, South Carolina
    The Fripp Island Golf & Beach Resort offers a wide variety of fun and entertainment. While the beach is the draw for many vacationers, it isn't the only reason to visit. Guests have so many choices. That includes where to stay, play golf, dine or how to spend their time. A marina, activities center, multiple pools and events throughout the season…

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