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Burns Golf Resorts

  • Montgomery Bell State Park GC
    Montgomery Bell State Park
    Burns, Tennessee
    Three lakes are the draw inside the Montgomery Bell State Park outside of Nashville. The newly renovated, 117-room Lodge sits on Lake Acorn, featuring a restaurant and bar. There's also 47 rustic cabins that do not have air-conditioning or heating and 94 campsites, including 40 for campers and RVs. Activities at the park ranges from hiking and…

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