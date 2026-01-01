Burns Golf Guide
Burns Golf Courses
-
Burns, TennesseePublic/Resort3.2396144899149
Golf Courses Near Burns
-
Dickson, TennesseePublic3.83433578021050
-
Dickson, TennesseePublic3.910447761267
-
Kingston Springs, TennesseePrivate5.01
-
Kingston Springs, TennesseePrivate
-
Franklin, TennesseePrivate
-
Nashville, TennesseePublic4.134884723159
-
Franklin, TennesseePrivate
-
Franklin, TennesseePrivate
-
Ashland City, TennesseePublic2.836734693949
-
Franklin, TennesseePrivate1.01
Burns Golf Resorts
-
Burns, TennesseeThree lakes are the draw inside the Montgomery Bell State Park outside of Nashville. The newly renovated, 117-room Lodge sits on Lake Acorn, featuring a restaurant and bar. There's also 47 rustic cabins that do not have air-conditioning or heating and 94 campsites, including 40 for campers and RVs. Activities at the park ranges from hiking and…
See Also
-
2 courses | 1117 reviews
-
1 course | 49 reviews
-
1 course | 10 reviews
-
1 course | 1 review
-
10 courses | 673 reviews
-
15 courses | 1774 reviews
-
1 course | 76 reviews
-
3 courses | 7 reviews
-
5 courses | 74 reviews
-
2 courses | 1365 reviews