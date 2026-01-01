Greenbrier Golf Guide
Greenbrier Golf Courses
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Greenbrier, TennesseeSemi-Private3.7723844997553
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Greenbrier, TennesseePublic3.0267801858812
Golf Courses Near Greenbrier
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Joelton, TennesseePublic2.260731319676
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Springfield, TennesseePublic4.0609060732748
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Goodlettsville, TennesseeSemi-Private3.16517943961072
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Ashland City, TennesseePublic2.836734693949
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Old Hickory, TennesseePublic1.391666666761
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Old Hickory, TennesseePublic1.391666666761
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Nashville, TennesseePublic/Municipal4.050955414157
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Old Hickory, TennesseePrivate5.03
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Nashville, TennesseeResort/Public4.1392403183601
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Hendersonville, TennesseePrivate3.02
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