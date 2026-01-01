Altoona Golf Guide
Altoona Golf Courses
Golf Courses Near Altoona
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Horton, AlabamaPublic4.01
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Oneonta, AlabamaPublic3.71428571437
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Oneonta, AlabamaPublic
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Boaz, AlabamaPublic3.634615384652
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Attalla, AlabamaSemi-Private
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Oneonta, AlabamaSemi-Private4.1973614621380
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Albertville, AlabamaSemi-Private3.803362743153
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Albertville, AlabamaPublic
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Arab, AlabamaPublic3.45
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Arab, AlabamaPublic1.255
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