Solvang Golf Guide
Solvang Golf Courses
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Solvang, CaliforniaPrivate/Resort5.01
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Solvang, CaliforniaPublic4.4878018539508
Golf Courses Near Solvang
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Buellton, CaliforniaPublic4.52
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Lompoc, CaliforniaPublic4.4156626506166
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Santa Barbara, CaliforniaPublic3.4916666667120
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Santa Barbara, CaliforniaPublic4.053333333375
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Santa Barbara, CaliforniaPublic4.3792349519290
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Lompoc, CaliforniaPrivate4.344827586229
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Goleta, CaliforniaPrivate0.00
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Goleta, CaliforniaPublic4.01
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Santa Barbara, CaliforniaSemi-Private0.00
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Santa Barbara, CaliforniaPrivate4.01
Solvang Golf Resorts
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Solvang, CaliforniaGet a taste of an Old West dude ranch with the comforts of a golf resort at the Alisal Guest Ranch and Resort. This 10,000-acre ranch is tucked into the Santa Ynez Valley 30 minutes north of Santa Barbara. It is home to 50 miles of riding trails, a 100-acre spring-fed lake, two courses, tennis courts, pool, spa and fine dining. Just minutes away…
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