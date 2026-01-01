Santa Barbara Golf Guide
Santa Barbara Golf Courses
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Santa Barbara, CaliforniaPrivate
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Santa Barbara, CaliforniaSemi-Private
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Santa Barbara, CaliforniaPrivate4.01
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Santa Barbara, CaliforniaPrivate
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Santa Barbara, CaliforniaPublic3.4916666667120
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Santa Barbara, CaliforniaPublic4.053333333375
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Santa Barbara, CaliforniaPublic/Municipal4.2549340785392
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Santa Barbara, CaliforniaPrivate
Golf Courses Near Santa Barbara
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Goleta, CaliforniaPrivate
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Goleta, CaliforniaPublic4.01
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Santa Barbara, CaliforniaPublic4.3792349519290
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Solvang, CaliforniaPublic4.4878018539508
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Solvang, CaliforniaPrivate/Resort
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Ojai, CaliforniaResort4.4337364869998
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Buellton, CaliforniaPublic4.52
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Ojai, CaliforniaPublic/Municipal4.690072639260
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Ventura, CaliforniaPublic4.3014382539805
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Oxnard, CaliforniaMunicipal3.594155844294
Santa Barbara Golf Resorts
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Santa Barbara, CaliforniaThe Ritz-Carlton, Santa Barbara is sandwiched between the golden beaches of the Pacific and surrounding Santa Ynez Mountains. The 358-room resort takes inspiration from the Mediterranean. Its collection of amenities include a 42,000-square-foot spa, three saltwater infinity pools, six restaurants and two beaches. It is adjacent to the Sandpiper…
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