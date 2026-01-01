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Santa Barbara Golf Guide

Santa Barbara Golf Courses

Golf Courses Near Santa Barbara

Santa Barbara Golf Resorts

  • Sandpiper GC
    Ritz-Carlton Bacara, Santa Barbara
    Santa Barbara, California
    The Ritz-Carlton, Santa Barbara is sandwiched between the golden beaches of the Pacific and surrounding Santa Ynez Mountains. The 358-room resort takes inspiration from the Mediterranean. Its collection of amenities include a 42,000-square-foot spa, three saltwater infinity pools, six restaurants and two beaches. It is adjacent to the Sandpiper…

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