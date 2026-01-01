South Jordan Golf Guide
South Jordan Golf Courses
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South Jordan, UtahPublic3.65
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South Jordan, UtahPublic3.01
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South Jordan, UtahPublic3.01
Golf Courses Near South Jordan
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Sandy, UtahPublic/Municipal4.283582089667
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West Jordan, UtahPublic/Municipal3.66666666673
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Riverton, UtahMunicipal4.01
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Murray, UtahMunicipal3.42857142867
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Sandy, UtahPublic2.52
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Sandy, UtahPrivate
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Sandy, UtahPrivate
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Sandy, UtahPrivate
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Draper, UtahPublic3.85714285717
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Salt Lake City, UtahPublic4.52
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