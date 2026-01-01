Murray Golf Guide
Murray Golf Courses
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Murray, UtahPublic3.02
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Murray, UtahMunicipal3.42857142867
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Murray, UtahPublic3.02
Golf Courses Near Murray
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Salt Lake City, UtahPublic4.52
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Salt Lake City, UtahPublic4.52
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Salt Lake City, UtahPrivate0.00
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Salt Lake City, UtahMunicipal3.6258
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South Salt Lake, UtahPublic5.01
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Salt Lake City, UtahPublic/Municipal3.04
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Sandy, UtahPublic2.52
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Salt Lake City, UtahMunicipal3.410
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Salt Lake City, UtahMunicipal4.04
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Sandy, UtahPublic/Municipal4.283582089667
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