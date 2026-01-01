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Utah Golf Guide

Utah By The Numbers

136 courses | 2484 reviews

Utah Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 2484 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
62
3-4 Stars
34
2-3 Stars
4
1-2 Stars
9
N/A
17
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
4.0

Featured Utah Destinations

moab.jpeg
Moab
Courses: 1
Reviews: 4
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Midway, Utah
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Eaglewood GC
Eaglewood Golf Course
North Salt Lake, Utah
Public
4.9656862745
28
Write Review
Carbon CC
View Tee Times
Carbon Country Club
Helper, Utah
Semi-Private
4.9411764706
19
Write Review
TalonsCove GC: Clubhouse
TalonsCove At Saratoga Springs
Saratoga Springs, Utah
Public
4.8958333333
25
Write Review
Sand Hollow: View from #15
Sand Hollow Golf Resort - The Championship Course
Hurricane, Utah
Resort
4.878968254
85
Write Review
Bountiful Ridge GC
Bountiful Ridge Golf Course
Bountiful, Utah
Public
4.8461538462
13
Write Review
Thanksgiving Point GC
View Tee Times
Thanksgiving Point Golf Club
Lehi, Utah
Public
4.8461282818
74
Write Review
Birch Creek GC
View Tee Times
Birch Creek Golf Club
Smithfield, Utah
Public/Municipal
4.7671957672
16
Write Review
Logan River GC: #17
View Tee Times
Logan River Golf Course
Logan, Utah
Public
4.7585943468
68
Write Review
Hobble Creek GC
Hobble Creek Golf Course
Springville, Utah
Public/Municipal
4.7142857143
14
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Logan River GC: #17
View Tee Times
Logan River Golf Course
Logan, Utah
Public
4.7585943468
68
Write Review
Thanksgiving Point GC
View Tee Times
Thanksgiving Point Golf Club
Lehi, Utah
Public
4.8461282818
74
Write Review
Canyons GC
View Tee Times
Canyons Golf Course
Park City, Utah
Resort/Public
3.6583710407
63
Write Review
Sand Hollow: View from #15
Sand Hollow Golf Resort - The Championship Course
Hurricane, Utah
Resort
4.878968254
85
Write Review
Entrada at Snow Canyon
Entrada at Snow Canyon
St. George, Utah
Private
1.5333333333
6
Write Review
Roosevelt GC
Roosevelt Golf Course
Roosevelt, Utah
Public/Municipal
1.5666666667
6
Write Review
Remuda GC: #18
Remuda Golf Course
Farr West, Utah
Public
4.5490196078
8
Write Review
The Hideout GC: #13
View Tee Times
The Hideout Golf Club
Monticello, Utah
Municipal
4.3703081232
48
Write Review
Wohali CC
View Tee Times
Wohali Golf Club - Eagle Course
Coalville, Utah
Private
5.0
1
Write Review
Soldier Hollow GC
View Tee Times
Soldier Hollow Golf Course - The Gold Course
Midway, Utah
Public/Municipal
4.9831932773
16
Write Review

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