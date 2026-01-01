Utah Golf Guide
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Top Rated Courses
Midway, Utah
Public/Municipal
4.9831932773
16
North Salt Lake, Utah
Public
4.9656862745
28
Helper, Utah
Semi-Private
4.9411764706
19
Saratoga Springs, Utah
Public
4.8958333333
25
Hurricane, Utah
Resort
4.878968254
85
Bountiful, Utah
Public
4.8461538462
13
Lehi, Utah
Public
4.8461282818
74
Smithfield, Utah
Public/Municipal
4.7671957672
16
Logan, Utah
Public
4.7585943468
68
Springville, Utah
Public/Municipal
4.7142857143
14
Recently Reviewed Courses
Logan, Utah
Public
4.7585943468
68
Lehi, Utah
Public
4.8461282818
74
Park City, Utah
Resort/Public
3.6583710407
63
Hurricane, Utah
Resort
4.878968254
85
St. George, Utah
Private
1.5333333333
6
Roosevelt, Utah
Public/Municipal
1.5666666667
6
Farr West, Utah
Public
4.5490196078
8
Monticello, Utah
Municipal
4.3703081232
48
Coalville, Utah
Private
5.0
1
Midway, Utah
Public/Municipal
4.9831932773
16
Utah Golf Courses By Location
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St. George, UtahThe Ledges has matured into an excellent stay-and-play golf community in St. George. More than 85 vacation rental homes have been built since 2014. They’re ideal for buddies trips or vacations with other couples. Full kitchens, outdoor patios with BBQs and rooms with their own bathrooms are all part of the luxuries. The club's Fish Rock Grille…
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St. George, UtahThe Inn at Entrada is the centerpiece of a private, gated community in St. George, Utah. Staying in one of its 40 casita suites allows access to the private Entrada at Snow Canyon Country Club, a Johnny Miller design roaming through black rock and over streams. The Inn features an outdoor pool and hot tub, spa, tennis/pickleball court, fitness…