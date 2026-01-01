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Fairlee Golf Guide

Fairlee Golf Courses

Golf Courses Near Fairlee

Fairlee Golf Resorts

  • Lake Morey Inn Resort CC
    Lake Morey Resort
    Fairlee, Vermont
    Situated above the Connecticut River, Lake Morey Resort can successfully host families, conferences, weddings and golfers. A four-season destination with views to spare, the resort entertains with an 18-hole golf course, water sports, biking and hiking in the summer and pond hockey, ice skating and cross-country skiing in winter. A historic inn is…

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